Под Петербургом в реке нашли сумку с человеческими останками
Под Петербургом мужчина выловил из реки сумку с останками. О своей находке он сообщил в полицию. Видео опубликовал Life.
Под Петербургом мужчина выловил из реки сумку с останками. О своей находке он сообщил в полицию. Видео опубликовал
Находку обнаружили в Тосненском районе Ленинградской области. Мужчина достал большую сумку в клетку со дна реки Ижора.
Там находились металлическая проволока, завернутый в целлофановый пакет череп и почерневшие кости.
Находку передали для изучения криминалистам.