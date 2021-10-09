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Под Петербургом в реке нашли сумку с человеческими останками
Под Петербургом мужчина выловил из реки сумку с останками. О своей находке он сообщил в полицию. Видео опубликовал Life.

Под Петербургом мужчина выловил из реки сумку с останками. О своей находке он сообщил в полицию. Видео опубликовал Life.

Находку обнаружили в Тосненском районе Ленинградской области. Мужчина достал большую сумку в клетку со дна реки Ижора.

Там находились металлическая проволока, завернутый в целлофановый пакет череп и почерневшие кости.

Находку передали для изучения криминалистам.