Жителям Канищева рассказали о важности вакцинации против коронавируса

Встреча состоялась с врачом-терапевтом ОКБ Натальей Селезневой в четверг, 7 октября, в ТОС «III Квартал».

В Канищеве провели разъяснительную работу с местными жителями о важности вакцинации против COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Встреча состоялась с врачом-терапевтом ОКБ Натальей Селезневой в четверг, 7 октября, в ТОС «III Квартал».

Медик рассказала, что прививка нужна для того, чтобы выработать коллективный иммунитет, необходимый для победы над инфекцией. Также жителям напомнили о необходимости соблюдения социальной дистанции, масочного режима и других мер, предусмотренных Роспотребнадзором в местах массового скопления людей.

Получить информацию о пунктах проведения вакцинации можно по ссылке.