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Задержание рязанца сотрудниками Росгвардии попало на видео
Мужчину задержали за нарушение общественного порядка и невыполнение требований сотрудников Росгвардии.

В субботу, 2 октября, в Рязани сотрудники Росгвардии задержали мужчину на улице. Видео его задержания появилось в Telegram-канале «Усы Куракиной».

Мужчину задержали за нарушение общественного порядка и невыполнение требований сотрудников Росгвардии. В пресс-службе регионального управления рассказали, что его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.