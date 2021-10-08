Задержание рязанца сотрудниками Росгвардии попало на видео
Мужчину задержали за нарушение общественного порядка и невыполнение требований сотрудников Росгвардии.
В субботу, 2 октября, в Рязани сотрудники Росгвардии задержали мужчину на улице. Видео его задержания появилось в Telegram-канале «Усы Куракиной».
Мужчину задержали за нарушение общественного порядка и невыполнение требований сотрудников Росгвардии. В пресс-службе регионального управления рассказали, что его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.