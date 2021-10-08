В Рыбном мотоциклист столкнулся с грузовиком

ДТП произошло в четверг, 7 октября, 16:35 возле дома № 2 вблизи улицы Перспективной.

В Рыбном мотоциклист столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

ДТП произошло в четверг, 7 октября, 16:35 возле дома № 2 вблизи улицы Перспективной.

По предварительной информации, 45-летний местный житель на грузовом автомобиле Mercedes-Benz при повороте столкнулся с мотоциклом IRBIS под управлением 22-летнего рязанца.

Водителя мотоцикла с травмами госпитализировали в больницу. В пресс-службе отметили, что у него нет прав на управление мотоциклом.