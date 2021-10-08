В Ряжске задержали пьяного водителя на «Ниссане»
Нарушителя заметили вблизи дома № 9 по улице Ряжской.
Ряжские полицейские задержали пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Нарушителя заметили вблизи дома № 9 по улице Ряжской. Госавтоинспекторы остановили Nissan для проверки документов у водителя. В ходе беседы выяснилось, что мужчина нетрезв. Это же подтвердил алкотестер — результат показал 2,059 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что в 13 раз превышает допустимые показатели.
Водителя отстранили от управления транспортным средством и с составили на него административные материалы.