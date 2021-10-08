В Рязанской области пропал 27-летний мужчина
Мужчина пропал 30 сентября. С тех пор его местонахождение неизвестно.
В Рязанской области пропал 27-летний мужчина. Ориентировку в пятницу, 8 октября, на поиск Станислава Грушина опубликовал поисково-спасательный отряд «Мещера».
Мужчина пропал 30 сентября. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Станислав Грушин имеет нормальное телосложение, рост 165 сантиметров, светлые волосы и серые глаза. В день пропажи предположительно был одет в камуфляжную куртку, камуфляжные штаны и красную кепку.
По данным «Лиза Алерт», мужчина пропал в поселке Гусь-Железный Касимовского района.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины или хочет помочь в поисках, просьба звонить по телефонам: +7 (4912)51-21-71,