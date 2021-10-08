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В Рязанской области обокрали ферму
Из здания фермы ночью похитили транспортерную ленту с металлическими элементами. Ферма в последнее время ферма стоит пустой и к ней есть удобный доступ из окрестностей.

В Александро-Невском районе с животноводческой фермы украли оборудование. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился руководитель сельхозпредприятия, расположенного в селе Студенки Александро-Невского района. Он сообщил, что из здания фермы ночью похитили транспортерную ленту с металлическими элементами.

Оперативники опросили руководителя и осмотрели предприятие. Оказалось, что в последнее время ферма стоит пустой и к ней есть удобный доступ из окрестностей.

Полиция предположила, что злоумышленники попытаются сдать металлические элементы ленты на металлолом. Оперативники нашли место, где реализовали ленту и установили, что к краже причастен 25-летний житель села Студенки, ранее судимый за хищения. Его нашли и задержали.

По предварительной информации, местный житель заметил, что ферма опустела и к ней есть пути, чтобы незаметно подъехать. Он подобрался туда ночью, демонтировал ленту и сбыл ее в пункт вторсырья. В здании фермы оставалось и другое оборудование, которое планировал украсть злоумышленник, но полиция расстроила его планы.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК Р. Ф. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.