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В Рязанской области еще десять человек скончались от коронавируса
Данные привел федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки десять человек скончались от коронавируса. Данные в пятницу, 8 сентября, привел федеральный оперштаб.

С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 1 176 рязанцев.

Кроме того, за сутки заразились коронавирусом 164 человека, выздоровели — 259. За все время инфекцию выявили у 43 466 местных жителей, победили болезнь — 39 990 рязанцев.

В России от инфекции за сутки скончались 936 человек. С начала пандемии умерли 214 485 с подтвержденным диагнозом. Также за сутки коронавирус выявили у 27 246, выздоровели от «ковида» — 20 566. За все время было выявлено случаев в стране 7 717 356, удалось победить болезнь 6 819 796.