В Рязанской области двое мужчин незаконно вырубили лес на 70 тысяч
«Черные лесорубы» нанесли ущерб «Сасовскму лесничеству» регионального минприроды на общую сумму 70 774 рубля. Сумму они не возместили.
В Рязанской области рассмотрели уголовное дело в отношении двух жителей Пителинского района, которые незаконно вырубили лес. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
«Черные лесорубы» нанесли ущерб «Сасовскму лесничеству» регионального минприроды на общую сумму 70 774 рубля. Сумму они не возместили. Прокурор постановил взыскать с них деньги.
Каждого из «лесорубов» по части 3 статьи 260 УК РФ осудили и назначили по 1,6 года тюрьмы.