В Рязани вновь пройдут поиски 26-летней Елены Логуновой
Об этом РЗН. инфо сообщила Наталия Кошелева, мать девушки.
В Рязани вновь пройдут поиски пропавшей 26-летней рязанки Елены Логуновой. Об этом РЗН. инфо сообщила Наталия Кошелева, мать девушки.
По ее словам, для дальнейшего обследования местности необходимы добровольцы. Вместе с ними планируется пройти по тем местам, которые отметила в ходе собственного расследования частный детектив Екатерина Шумякина.
Наталия добавила, что детектив также примет участие в поисках.
Сбор пройдет в субботу, 9 октября, возле заправки Shell (192-й км трассы М5 Урал). Всех желающих просят подойти к 11:00.