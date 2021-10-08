В Рязани умер бывший руководитель местного отделения партии «Родина» Дмитрий Трунин
Дмитрий Трунин умер в ночь на четверг, 7 октября.
В Рязани скончался бывший руководитель регионального отделения партии «Родина» Дмитрий Трунин. Об этом сообщила «Новая» со ссылкой на собственный источник.
Дмитрий Трунин умер в ночь на четверг, 7 октября.
«Накануне чувствовал себя прекрасно. Только 30 сентября отметил 52-й день рождения», — рассказал близкий к семье источник.
Дмитрий Трунин возглавлял рязанское отделение партии «Родина» около пяти лет. В 2020 году он покинул пост.