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В Рязани предложили установить «умные остановки»
Внешний вид таких остановок разработают на художественном совете. Позже в городе появятся пилотные остановки.

В Рязани обсудили установку «умных» остановок в городе. Об этом сообщил сайт мэрии.

В четверг, 7 октября, в горадминистрации прошло заседание по внедрению «умных» мест ожидания общественного транспорта. Участники рассмотрели предложение АО «Интеркросс» по реализации на территории Рязани проекта по внедрению остановочных комплексов («умных остановок»).

По итогам решили рассмотреть и согласовать внешний вид остановок на художественном совете и проработать предложения по местам, где появятся пилотные остановки в городе.