В Рязани пенсионер на «Ладе» сбил 13-летнего подростка
Ребенку потребовалась медицинская помощь.
В Рязани произошло ДТП с участием подростка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась в четверг, 7 октября, примерно в 18:40 вблизи дома № 22 по улице Бирюзова. По предварительной информации, 69-летний рязанец на автомобиле Lada сбил пешехода — 13-летнего подростка. Он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Подросток получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.