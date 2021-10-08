В Рязани обсудили вопросы безопасного газоснабжения

Участники совещания обсудили соблюдение управляющими компаниями постановления Правительства России № 410, согласно которому ответственность за состояние дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах лежит на эксплуатирующих организациях.

В администрации Рязани прошло совещание, посвященное вопросам безопасности при использовании газа в быту. На нем присутствовали заместитель генерального директора — главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков, начальник службы по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования АО «Рязаньгоргаз» Светлана Мульцина, представители государственной жилищной инспекции, руководители управляющих компаний, ТСЖ и ЖЭК.

Участники совещания обсудили соблюдение управляющими компаниями постановления Правительства России № 410, согласно которому ответственность за состояние дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах лежит на эксплуатирующих организациях.

Сергей Вишняков отметил, что законом четко обозначены требования о заключении собственником договоров со специализированными организациями на проведение до трех раз в год проверок дымоходов, а также не реже двух раз в год вентиляционных каналов в помещениях, где установлены газовые приборы.

Как показывает практика, управляющие компании несвоевременно предоставляют акты периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов, а если делают это в срок, то с многочисленными замечаниями. Так, от 3098 многоквартирных домов на сегодня получено 2 292 акта, из них 30% - с нарушениями.

Проблема стоит серьезно, ведь отсутствие тяги в дымоходах и вентканалах при эксплуатации в помещении газовых приборов с системой дымоудаления — это прямая угроза жизни и здоровью граждан.

«Отсутствие тяги выявляется газовиками при проведении технического обслуживания внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. В этом случае специалист выписывает потребителю предписание на устранение нарушений и приостанавливает подачу газа. Таким образом, от недоработок управляющих компаний страдает реальный потребитель», — отметил заместитель генерального директора — главный инженер компании «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

Справка:

АО «Рязаньгоргаз» входит в группу «Газпром межрегионгаз».

Компания осуществляет транспортировку газа, техническое обслуживание и эксплуатацию газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и коммунально-бытового хозяйства, выполнение строительно-монтажных работ, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.