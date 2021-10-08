В Рязани мужчина чуть не зарезал зятя

Рязанец жил вместе с дочерью и мужем в квартире дома на улице Фрунзе. В последнее время между мужчинами возникли напряженные отношения.

В Рязани в доме на улице Фрунзе полиция утихомирила 52-летнего мужчину, который пригрозил зарезать родственника. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Рязанец жил вместе с дочерью и мужем в квартире дома на улице Фрунзе. В последнее время между мужчинами возникли напряженные отношения.

Вечером 52-летний рязанец выпил. У него начался конфликт с зятем. Пьяный мужчина взял два ножа и пригрозил зарезать родственника. Окружающие решили обратиться в полицию. Мужчину остановили.