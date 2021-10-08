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В России предложили ввести штраф в 300 тысяч за высадку детей из автобусов
Некоторые политики посчитали, что мера в 300 тысяч рублей избыточная и предложили ввести бесплатный проезд для детей, но тогда бюджеты должны компенсировать перевозчикам эти деньги.

Правительство попросили ввести штраф в размере 300 тысяч рублей в отношении перевозчиков, которые высадят детей-безбилетников из автобуса. С предложением выступил председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов, пишут «Известия».

Авторы инициативы заявили, что составление административных протоколов на водителей значительно не влияет на ситуацию, так как детей высаживают кондукторы, а перевозчики не занимаются этим вопросом. Как указал в письме Илья Зотов, в регионах до сих пор бывают случаи, когда детей выгоняют из транспорта.

В правительстве сообщили, что получили обращение и отправили его на проработку В Минтрансе заявили, что нужно обратить внимание на инициативу.

Некоторые политики посчитали, что мера в 300 тысяч рублей избыточная и предложили ввести бесплатный проезд для детей, но тогда бюджеты должны компенсировать перевозчикам эти деньги.