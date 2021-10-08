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В России оформление всех справок переведут в онлайн к 2024 году
Он отметил, что все услуги планируют оказывать дистанционно к 2024 году. Также в эти сроки обещают перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг.

Все справки, соцльготы, пособия можно будет оформлять онлайн через портал госуслуг. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщил телеканал «Звезда».

Он отметил, что все услуги планируют оказывать дистанционно к 2024 году. Также в эти сроки обещают перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг.

Чернышенко добавил, что за услугами можно будет продолжать обращаться лично в многофункциональные центры.