В России оформление всех справок переведут в онлайн к 2024 году

Он отметил, что все услуги планируют оказывать дистанционно к 2024 году. Также в эти сроки обещают перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг.

Все справки, соцльготы, пособия можно будет оформлять онлайн через портал госуслуг. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщил телеканал «Звезда».

Он отметил, что все услуги планируют оказывать дистанционно к 2024 году. Также в эти сроки обещают перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг.

Чернышенко добавил, что за услугами можно будет продолжать обращаться лично в многофункциональные центры.