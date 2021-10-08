В Новомичуринске сгорел дачный домик
Пожар случился в садовом товариществе «Энергетик»
В Новомичуринске произошел пожар в садовом товариществе «Энергетик». Об этом сообщило ИД «Пресса».
Пожар случился в четверг, 7 октября, примерно в 6:30. Из-за того, что садовое товарищество находится за понтонным мостом, который не предназначен для проезда пожарной техники, сотрудники МЧС ехали в объезд через Денисово.
Дачное строение спасти не удалось. Дом сгорел вместе с шиферной кровлей.
Как сообщило издание, соседи видели хозяев дома накануне пожара — поздним вечером. Во время пожара их уже не было.
Причина возгорания устанавливается.