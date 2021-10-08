В ДТП со горевшим автомобилем в Скопине никто не пострадал
Инцидент случился в четверг, 7 октября в Автозаводском микрорайоне.
В Скопине на пересечении улиц Карла Маркса и Высоковольтной загорелся автомобиль. Подробности привело ИД «Пресса».
Инцидент случился в четверг, 7 октября в Автозаводском микрорайоне. Там загорелся легковой автомобиль Lada Granta, принадлежащий одному из местных такси.
На место прибыл пожарный расчет. Сотрудники МЧС потушили автомобиль.
Во время происшествия никто не пострадал. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
Ранее в сети появилось видео горевшего автомобиля.