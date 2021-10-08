УМВД предупредило рязанцев о новой схеме телефонных мошенников

Информация размещена на сайте ведомства.

Региональное управление МВД предупредило рязанцев о новой схеме телефонных мошенников. Информация размещена на сайте ведомства .

Правоохранители отметили, что если поступил телефонный звонок с незнакомого номера и неизвестный сообщает, что от имени абонента пытаются взять кредит или по карте производится списание денег, совершена хакерская атака на счет либо другие действия, необходимо сохранять спокойствие и не принимать поспешных решений.

Также если собеседник представляется сотрудником какого-либо ведомства и сообщает, что при помощи программы наблюдает процесс похищения денежных средств с карты — ни в коем случае ему не верить.

«Ни представители службы безопасности банков, ни сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят клиентам с просьбой сообщить номер карты и тем более пароль. Выполнение простых рекомендаций позволит сохранить Ваши сбережения и не стать жертвой телефонных мошенников!», — говорится в сообщении.