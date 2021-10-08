Служба судебных приставов объяснила огромную очередь в Рязани

Управление службы судебных приставов объяснило огромную очередь в Рязани. Комментарий привела пресс-служба ведомства.
По мнению приставов, большинство людей пришли без предварительной записи. В четверг, 7 октября, сотрудники ведомства приняли около 500 человек, и лишь шесть из них были записаны предварительно.
«Очередь перед отделением судебных приставов по Рязани и Рязанскому району была вызвана тем, что подавляющее большинство граждан пришли без записи, но при этом принимались сотрудниками в порядке живой очереди. Таким образом, за день судебные приставы приняли порядка пятисот рязанцев. Отметим, что по предварительной записи, из числа пришедших граждан, были только шесть человек», — говорится в сообщении.
Запись ведется через официальный сайт ведомства, размещенный по адресу: www. r62.fssp.gov.ru.
Ранее рязанцы пожаловались на огромную очередь около управления приставов.