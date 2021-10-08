Рязанский гидрометцентр зафиксировал превышение загрязнения воздуха в сентябре
Информация появилась на сайте в пятницу, 8 октября.
Рязанский гидрометцентр зафиксировал превышение загрязнения воздуха в сентябре. Информация появилась
В центре города зафиксировали избыток сероуглерода 2,3% и взвешенных веществ 6,8%. В Приокском обнаружили избыток фенола — 1% всех проб, что в 1,1 раза больше нормы.
«Содержание в воздухе диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода и формальдегида в целом по городу санитарно-гигиенической нормы не превышало», — говорится в сообщении.