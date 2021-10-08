Россиянам рассказали, как при разговоре вычислить телефонного мошенника

По мнению специалистов компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock, телефонных мошенников можно распознать по определенным словосочетаниям.

Россиянам рассказали, какие слова чаще всего используют телефонные мошенники при разговоре. Соответствующее исследование провела компания-производитель систем борьбы с утечками данных DeviceLock, результате которого привели РИА Новости.

По мнению специалистов, телефонных мошенников можно распознать по словосочетаниям «лицевой счет» и «финансовая ячейка». Преступники используют легенду о том, что на имя жертвы якобы взят кредит с использованием «лицевого счета», который привязан к паспортным данным. Потенциальную жертву предупреждают, что предотвратить хищение можно, назвав лишь номера банковских счетов и перевести все средства на некий безопасный счет. При этом человека просят не сообщать о звонке, поскольку это якобы нарушает Уголовный кодекс.

«Слова „лицевой счет“ или „финансовая ячейка“ должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником… Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно», — отметили эксперты.

За основу исследования специалисты взяли информацию о более 50 звонков и изучили методички, найденные правоохранительными органами в «криминальном колл-центре» в Киеве.