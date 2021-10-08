Названы высокооплачиваемые профессии для рязанцев

Лидером рейтинга стала вакансия для врача-хирурга, занимающегося диагностикой и лечением в условиях амбулаторного приема с зарплатой от 250 000 руб.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии для рязанцев. Соответствующий список опубликовали эксперты hh.ru, проанализировав самые дорогие предложения.

Лидером рейтинга стала вакансия для врача-хирурга, занимающегося диагностикой и лечением в условиях амбулаторного приема с зарплатой от 250 000 руб.

Вторую строчку рейтинга заняло предложение для IT-специалиста с зарплатой от 200 000 руб. В команду требуется специалист с опытом работы от 3 лет.

На третьем месте вакансия для директора молокоперерабатывающего завода с зарплатой от 200 000 руб. Необходим специалист с опытом работы в области управления от шести лет.

На пятом находится водитель-сборщик. Ему предлагают от 150 000 руб.