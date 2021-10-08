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Мать напавшего на пассажира метро дагестанца раскрыла свою версию драки
Женщина рассказала, что ее сын переехал из Дагестана во Владикавказ. Как он оказался в Москве — в семье никто не знает.

Мать дагестанца, который напал на пассажира в московском метро, рассказала свою версию драки. Ее слова приводят «Известия».

Женщина рассказала, что ее сын переехал из Дагестана во Владикавказ. Там он работал на стройке и учился на художника. Как парень оказался в Москве — в семье никто не знает. Поэтому звонок из столицы оказался для них неожиданностью.

«Говорит, я разнять пытался, но у меня не получилось. Он тоже испугался, наверное, он же как размахивался. Там же видно, ногами, вот это все», — предположила женщина.

Мать дагестанца также отметила, что ее сын — вежливый и жалостливый. Она заверила, что такое поведение ему несвойственно. Кроме того, собеседница издания рассказала, что ее сын женат и скоро станет отцом.

Ранее сам пострадавший рассказал о произошедшем.