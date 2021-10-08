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Любимов объяснил введение обязательной вакцинации в Рязанской области
Губернатор обратил внимание, что рост заболевших продолжается. Любимов поручил продолжить рейды, чтобы проконтролировать соблюдение санитарно-эпидемических норм

Губернатор Николай Любимов объяснил введение обязательной вакцинации в Рязанской области. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В пятницу, 8 октября, прошло заседание оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Рязанской области. Губернатор дал ряд поручений.

Любимов обратил внимание, что рост заболевших продолжается. Он отметил, что нужно корректировать работу по борьбе с коронавирусом с учетом обстановки и постановления регионального управления Роспотребнадзора об обязательных прививках.

«Это очень важный документ, он позволит максимально обезопасить работников, которые в наибольшей степени подвержены риску заболеть. В их числе сотрудники предприятий торговли, сферы бытового обслуживания и услуг, общественного питания, ЖКХ, музеев и театров, государственные гражданские служащие и многие другие», — сказал губернатор. Он добавил, что меры вынужденные и позволят сохранить здоровье и жизнь людей.

Глава региона заявил, что нужно призвать людей к ответственности за свое здоровье и своих близких. Любимов поручил усилить разъяснительную работу с гражданами, привлечь к этому медработников, организовать лекции и встречи со специалистами в образовательных учреждениях и на предприятиях.

Губернатор поручил проконтролировать выполнение ограничений и требований. Любимов отметил, что следует добиться эффективной работы цифровых сервисом, которые используются для записи на вакцинацию. Курировать этот процесс будет вице-губернатор Михаил Семенов.

Любимов также поручил продолжить рейды, чтобы проконтролировать соблюдение санитарно-эпидемических норм, проработать маршрутизацию пациентов для быстрой работы скорой, проконтролировать число лекарств, привлекать к работе волонтеров.