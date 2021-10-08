Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 9-10 октября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В концертном зале Рязанской филармонии 9 октября Рязанский государственный симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова исполнит произведения Вольфганга Амадея Моцарта, а вести концерт будет лектор и музыковед Ярослав Тимофеев. В клубе «Акустика города» 9 октября соберутся рязанские музыканты, чтобы принять участие в «Блюзовом джеме». Уютный блюзовый джазовый вечер ждет рязанцев также 10 октября в салоне «Кухниспаркс», где выступит трио Heartmade. А 10 октября в филармонии выступит один из самых известных представителей жанра «русский шансон» — Сергей Трофимов.
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