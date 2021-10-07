Жителям поселка Никуличи рассказали о важности вакцинации

Подобные встречи пройдут также в Канищеве и Приокском.

С жителями поселка Никулича провели беседу о важности вакцинации. Об этом сообщила мэрия.

С людьми беседовала заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники № 12, врач-терапевт, врач-кардиолог Лала Теймурова. Жителям рассказали о важности вакцинации среди граждан, также они смогли задать интересующие их вопросы касательно подготовки к прививке и ближайших местах проведения вакцинации.

Подобные встречи пройдут также в Канищеве и Приокском.

Также в мэрии напомнили, что записаться на вакцинацию против COVID-19 можно через портал «Госуслуги», по единому номеру 112 или телефону «горячей линии» Минздрава России 8 (4912) 98-42-22 , а также по телефону пункта вакцинации и через регистратуру медучреждения.