Жителям поселка Никуличи рассказали о важности вакцинации

С жителями поселка Никулича провели беседу о важности вакцинации. Об этом
С людьми беседовала заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники № 12, врач-терапевт, врач-кардиолог Лала Теймурова. Жителям рассказали о важности вакцинации среди граждан, также они смогли задать интересующие их вопросы касательно подготовки к прививке и ближайших местах проведения вакцинации.
Подобные встречи пройдут также в Канищеве и Приокском.
Также в мэрии напомнили, что записаться на вакцинацию против COVID-19 можно через портал «Госуслуги», по единому номеру 112 или телефону «горячей линии» Минздрава России
Получить информацию о пунктах проведения вакцинации можно по