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Жителям поселка Никуличи рассказали о важности вакцинации
Подобные встречи пройдут также в Канищеве и Приокском.

С жителями поселка Никулича провели беседу о важности вакцинации. Об этом сообщила мэрия.

С людьми беседовала заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники № 12, врач-терапевт, врач-кардиолог Лала Теймурова. Жителям рассказали о важности вакцинации среди граждан, также они смогли задать интересующие их вопросы касательно подготовки к прививке и ближайших местах проведения вакцинации.

Подобные встречи пройдут также в Канищеве и Приокском.

Также в мэрии напомнили, что записаться на вакцинацию против COVID-19 можно через портал «Госуслуги», по единому номеру 112 или телефону «горячей линии» Минздрава России 8 (4912) 98-42-22, а также по телефону пункта вакцинации и через регистратуру медучреждения.

Получить информацию о пунктах проведения вакцинации можно по ссылке.