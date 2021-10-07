Выпускники Рязанского агротехнологического университета стали победителями и призерами международного конкурса

В конце сентября 2021 представители Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева стали участниками 47-го международного конкурса научно-исследовательских и учебно-методических проектов преподавателей и учителей образовательных организаций в области экономических наук, организованного всероссийским обществом научно-исследовательских разработок «ОНР ПТСАЙНС».
На конкурсе представили выпускные квалификационные работы студентов 4 курса факультета экономики и менеджмента университета Сергея Заверняева и Елены Фериной.
5 октября 2021 года решением конкурсного жюри в номинации «Дипломные работы по экономическим наукам и менеджменту» работа Елены Фериной на тему «Анализ экономической эффективности производства молока в ООО „Протасьево“ Чучковского района Рязанской области» награждена дипломом I степени.
Выпускная квалификационная работа Сергея Заверняева «Анализ использования грузового автотранспорта в АО „Старожиловский молочный комбинат“ Старожиловского района Рязанской области» отмечена дипломом III степени. Выпускные квалификационные работы Сергея Заверняева и Елены Фериной были выполнены под научным руководством доцента кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Рязанского агротехнологического университета