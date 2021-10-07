Водителям напомнили о сроках смены резины на зимнюю

Перед сменой нужно оценить, стоит ли ставить старые зимние покрышки или покупать новые. Если прошло менее пяти лет после даты изготовления, покрышки еще пригодны к эксплуатации.

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов напомнил, когда водителям необходимо поменять летние покрышки на зимние. Об этом он рассказал агентству « Прайм ».

Специалист сообщил, что поменять покрышки на зимние нужно не позже 1 декабря. Он отметил, что дата может сдвинуться на более раннюю из-за погодных условий.

Рязанов отметил, что перед сменой нужно оценить, стоит ли ставить старые зимние покрышки или покупать новые. По его словам, сменить на новые их стоит, если толщина протектора менее 4 мм, а также в случае, если истек срок годности резины. Если прошло менее пяти лет после даты изготовления, покрышки еще пригодны к эксплуатации.

Также специалист заявил, что для езды в городе с мягкой зимой, где температура не ниже -15 подходит «липучка», а для более суровой зимы нужна шипованная резина.