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Водителям напомнили о сроках смены резины на зимнюю
Перед сменой нужно оценить, стоит ли ставить старые зимние покрышки или покупать новые. Если прошло менее пяти лет после даты изготовления, покрышки еще пригодны к эксплуатации.

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов напомнил, когда водителям необходимо поменять летние покрышки на зимние. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Специалист сообщил, что поменять покрышки на зимние нужно не позже 1 декабря. Он отметил, что дата может сдвинуться на более раннюю из-за погодных условий.

Рязанов отметил, что перед сменой нужно оценить, стоит ли ставить старые зимние покрышки или покупать новые. По его словам, сменить на новые их стоит, если толщина протектора менее 4 мм, а также в случае, если истек срок годности резины. Если прошло менее пяти лет после даты изготовления, покрышки еще пригодны к эксплуатации.

Также специалист заявил, что для езды в городе с мягкой зимой, где температура не ниже -15 подходит «липучка», а для более суровой зимы нужна шипованная резина.