В выходные в Рязанской области ожидаются заморозки

Ночью в субботу, 9 октября, температура опустится до -1 градуса. Днем будет до +10 градусов, ожидается солнечная погода без осадков.

В пятницу и выходные в Рязанской области ожидаются заморозки. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

В ночь на пятницу в регионе ожидается до нуля градусов. Днем до +10 градусов и солнечная погода.

Ночью в субботу, 9 октября, температура опустится до -1 градуса. Днем будет до +10 градусов, ожидается солнечная погода без осадков.

В ночь на воскресенье синоптики пообещали до нуля градусов, днем +10 градусов, солнце.