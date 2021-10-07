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В рязанском минздраве разработали порядок лечения детей в регионе
Пациентов распределили по возрасту, профилю заболевания и эпидемическому анамнезу по COVID-19.

Региональный минздрав объяснил порядок лечение детей в Рязанской области. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Так, детей распределили по возрасту, профилю заболевания и эпидемическому анамнезу по COVID-19. Те пациенты, у которых болезнь протекает в средней и тяжелой формах, госпитализируются в ОДКБ имени Дмитриевой в третье инфекционное отделение. Дети с легким течением коронавируса наблюдаются в поликлиниках по месту жительства.

В любых других случаях заболевания, в том числе по профилям «детская хирургия», «травматология-ортопедия», «онкология и гематология», пациентам окажут помощь в ОДКБ имени Дмитриевой в инфекционно-боксированном отделении. Хирургическая помощь будет оказываться в специально выделенной операционной.