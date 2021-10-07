В Рязанской области не планируют вводить QR-коды для посещения общественных мест
Ряд российских регионов уже ввел подобную меру, сославшись на низкие темпы вакцинации.
В Рязанской области не планируют вводить QR-коды для посещения общественных мест. Об этом в четверг, 7 октября, сообщил
QR-коды выдаются людям, которые вакцинировались или переболели коронавирусом в ближайшие полгода. Ряд российских регионов уже ввел подобную меру, сославшись на низкие темпы вакцинации.
Напомним, ранее главный санитарный врач региона подписал постановление об обязательной вакцинации для сотрудников некоторых организаций.