В Рязанской области еще 154 человека заразились COVID-19
Данные привел федеральный оперштаб.
В Рязанской области за сутки коронавирус выявили у 154 местных жителей. Данные в четверг, 7 октября, привел федеральный оперштаб.
С начала пандемии «ковидом» заразились 43 302.
Кроме того, за сутки жертвами коронавируса стали восемь человек, победили болезнь — 293. За все время умерли от COVID-19 1 166 рязанцев, выздоровели — 39 731.
В России за сутки от коронавируса скончались 924 человека, за все время — 213 549. Также за сутки «ковидом» заболели 27 550, выздоровели — 20 330. С начала пандемии коронавирусом заболели 7 690 110 человек, победили болезнь — 6 799 230.