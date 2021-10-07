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В Рязанской области еще 154 человека заразились COVID-19
Данные привел федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки коронавирус выявили у 154 местных жителей. Данные в четверг, 7 октября, привел федеральный оперштаб.

С начала пандемии «ковидом» заразились 43 302.

Кроме того, за сутки жертвами коронавируса стали восемь человек, победили болезнь — 293. За все время умерли от COVID-19 1 166 рязанцев, выздоровели — 39 731.

В России за сутки от коронавируса скончались 924 человека, за все время — 213 549. Также за сутки «ковидом» заболели 27 550, выздоровели — 20 330. С начала пандемии коронавирусом заболели 7 690 110 человек, победили болезнь — 6 799 230.