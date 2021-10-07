В Рязани задержали сбытчика фальшивых купюр

Злоумышленника удалось найти и задержать. Им оказался 25-летний житель Милославского района Рязанской области Его задержали на выезде из Рязани.

В Рязани задержали сбытчика фальшивых купюр номиналом в пять тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В конце сентября в полицию сообщили о поддельных купюрах, которые получили в магазинах рязанских торговых центров. Оперативники получили описание внешности и автомобиля, на котором передвигался мужчина.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Злоумышленника удалось найти и задержать. Им оказался 25-летний житель Милославского района Рязанской области Его задержали на выезде из Рязани.

Выяснилось, что он сбыл шесть фальшивых пятитысячных купюр в продуктовых и цветочных магазинах Рязани и фруктовой лавке в населенном пункте Рязанского района. Мужчину арестовали.