В Рязани проверили соблюдение «масочного» режима
Рейды прошли на остановках в Советском районе. Рязанцам напомнили о «масочном» режиме.
В Рязани продолжаются «масочные» рейды. Об этом сообщил
В четверг, 7 октября, в Рязани проверили наличие средств защиты у водителей и кондукторов на разворотном кругу у ТРЦ «Круиз». В мэрии рассказали, что работников транспорта ежедневно обеспечивают масками, перчатками, средствами дезинфекции. В машинах размещена информация о том, что необходимо использовать средства защиты.
Также рейды прошли на остановках в Советском районе. Рязанцам напомнили о «масочном» режиме. Беседы провели с 35 горожанами.