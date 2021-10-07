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В Рязани осудили мужчину, зарезавшего мать
Пострадавшая скончалась на месте. После убийства молодой человек похитил вещи матери — мобильный телефон и банковскую карту с денежными средствами, которыми распорядился по своему усмотрению.

В Рязани осудили 23-летнего мужчину, который зарезал мать. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Случай произошел поздно вечером 4 августа 2020 года. Мужчина приехал к матери в Соколовку. Во время общения женщина высказала сыну претензии по поводу его образа жизни и упрекнула, что он ей не помогает в быту и ухаживать за престарелой бабушкой.

Молодой человек решил убить мать. Он ударил ее клинками трех ножей в разные части тела сначала во дворе дома, а затем в доме. Всего он нанес ей не менее 12 ударов в туловище, две в шею, один в левое предплечье и порезал шею спереди.

Он прекратил нападать на женщину, когда ударил ее в шею, от чего нож сломался пополам. Лезвие осталось в шее женщины, а рукоятка в руках у нападавшего.

Пострадавшая скончалась на месте. После убийства молодой человек похитил вещи матери — мобильный телефон и банковскую карту с денежными средствами, которыми распорядился по своему усмотрению.

Ему назначили десять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год 10 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.