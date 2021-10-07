В Рязани наградили восьмиклассника, спасшего тонувшего мужчину

В Рязани наградили восьмиклассника, который спас тонувшего мужчину с помощью надувного круга. Об этом
Ученик восьмого класса школы № 56 Денис Мишин 25 июня спас мужчину на пруду в поселке Денежниково. Тогда он с бабушкой и двоюродной сестрой приехал на дачу. Они решили искупаться в местном пруду, как вдруг мальчик увидел тонущего мужчину — он пытался махать руками и кричать.
«Он уже ушел под воду. Я заметил в этом месте его руку, схватил и удерживал ее. Помог детский надувной круг сестренки, который взял в воду для развлечения — я плаваю хорошо», — рассказал Денис.
Позже взрослые мужчины вытащили тонущего на берег, мужчина очнулся.
ВрИО руководителя ведомства полковник Александр Воробьев наградил мальчика почетной грамотой и подарком.