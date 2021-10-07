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В России предложили ввести новый налог
Депутат отметил, что некоторые должны платить налог несмотря на то, что не всегда используют транспорт. Из-за этого автовладельцы вынуждены снять с учета транспорт и потом вновь поставить.

В России надо заменить транспортный налог дополнительным сбором при покупке топлива. Об этом в интервью с URA.RU заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Он объяснил это тем, что транспортный налог идет в бюджет региона, где зарегистрирован автомобиль. Транспорт может быть зарегистрирован в одном регионе, а использоваться в другом.

«Получается несправедливо. Если заправляешься в конкретном регионе, в нем ездишь, в этом регионе должен оставаться дополнительный сбор при покупке топлива. Это будет справедливо», — рассказал Ярослав Нилов.

Депутат отметил, что некоторые должны платить налог несмотря на то, что не всегда используют транспорт. Из-за этого автовладельцы вынуждены снять с учета транспорт и потом вновь поставить.

Он предложил платить только тогда, когда машины используются. По его словам, это будет более справедливо.