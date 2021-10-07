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В РГАТУ прошла оценка уровня условий образовательной деятельности
Сбор и обобщение информации осуществлялись Общественным советом по независимой оценке качества образования при Министерстве науки и высшего образования России.

В период с мая по июнь 2021 года в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П. А. Костычева проводилась независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам.

Сбор и обобщение информации осуществлялись Общественным советом по независимой оценке качества образования при Министерстве науки и высшего образования России. Независимыми экспертами оценивались уровень доступности взаимодействия с получателями образовательных услуг посредством официального сайта, электронной почты и телефона, комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, доступность услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ, вежливость работников и удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности. Кроме того, проводилось выборочное тестирование всех категорий обучающихся и работников университета.

По результатам проведенной проверки Рязанский агротехнологический университет набрал высокие показатели по всем направлениям: «Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность» — 98,17%, «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» — 98%, «Доступность услуг для инвалидов» — 99,45%, «Доброжелательность, вежливость работников» — 99,2%, «Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организаций» — 99,7%.