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В Михайловском районе сбили семилетнего мальчика
ДТП произошло примерно в 10:20. 29-летняя жительница села Низок на Hyundai сбила семилетнего мальчика из Михайлова. Он перебегал дорогу не по пешеходному переходу.

В среду, 6 октября, в Михайловском районе на 592-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» сбили семилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 10:20. 29-летняя жительница села Низок на Hyundai сбила семилетнего мальчика из Михайлова. Он перебегал дорогу не по пешеходному переходу.

Ребенок получил травмы, ему оказали медпомощь.

Обстоятельства ДТП уточняются.