В Михайловском районе сбили семилетнего мальчика
ДТП произошло примерно в 10:20. 29-летняя жительница села Низок на Hyundai сбила семилетнего мальчика из Михайлова. Он перебегал дорогу не по пешеходному переходу.
В среду, 6 октября, в Михайловском районе на 592-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» сбили семилетнего мальчика. Об этом сообщила
ДТП произошло примерно в 10:20. 29-летняя жительница села Низок на Hyundai сбила семилетнего мальчика из Михайлова. Он перебегал дорогу не по пешеходному переходу.
Ребенок получил травмы, ему оказали медпомощь.
Обстоятельства ДТП уточняются.