В Госдуму внесли законопроект индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает с 1 января 2022 года возобновить индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам. Текст опубликован в
Законопроект предлагает внести изменения в закон «О страховых пенсиях» и признать статью об отмене индексации суммы страховой пенсии утратившей силу.
В случае принятия проекта Пенсионный фонд в 2022 году должен будет дополнительно потратить около 400 млрд рублей.
Отмечается, что прекращение индексации пенсий негативно сказалось на финансовом положении пенсионеров, снизилась покупательная способность граждан и, как следствие, сократилось число работающих пенсионеров.
Напомним, пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года.