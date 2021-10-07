В Екатеринбурге нашли мертвым 30-летнего мужчину, пропавшего при загадочных обстоятельствах

Мужчина перестал выходить на связь в понедельник после обеда. Вместе с ним пропал его автомобиль: черный BMW 5-й серии 2012 года выпуска. Последний сигнал машина отправляла в районе Сысерти, затем он пропал.

В Екатеринбурге нашли тело 30-летнего Дмитрия Маврыкина, который пропал 4 октября при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщил E1.ru .

Мужчина перестал выходить на связь в понедельник после обеда. Вместе с ним пропал его автомобиль: черный BMW 5-й серии 2012 года выпуска. Последний сигнал машина отправляла в районе Сысерти, затем он пропал.

В СК сообщили, что в убийстве подозревается знакомый погибшего, ранее судимый житель Сысерти. В ночь на 7 октября во время поисков мужчины нашли его тело с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений в области головы.

Выяснилось, что мужчины встречались 4 октября, чтобы обсудить планы предстоявшей совместной коммерческой деятельности. Разговор проходил в гаражном боксе подозреваемого. Между мужчинами возник конфликт, во время которого приятель застрелил Дмитрия из обреза мелкокалиберной винтовки. От ранений пострадавший скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали.

Расследование продолжается.