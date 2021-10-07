Телефонные мошенники обманули жителя Скопина на полтора миллиона рублей

Телефонные мошенники обманули жителя Скопина почти на полтора миллиона рублей. Об этом сообщило региональное УМВД.
Злоумышленник позвонил 53-летнему жителю Скопина и представился сотрудником одного из правоохранительных ведомств. Он сообщил, что через специальную программу видит, как со счета мужчины списываются деньги и оформляется кредит на крупную сумму.
Житель Скопина решил проверить через интернет номер телефона звонящего и выяснил, что этот телефон указан на сайте ведомства. После этого он под диктовку мошенника оформил онлайн кредит на 1 миллион 405 тысяч рублей, снял деньги и перевел на «резервный счет». После этого мошенник посоветовал мужчине взять еще один кредит на полмиллиона рублей, что показалось ему странным.
Рязанец обратился в полицию.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.