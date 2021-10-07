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Супруг пропавшей Елены Логуновой опроверг информацию о том, что он «колесил по городу» в день пропажи жены
Он полностью опроверг информацию о том, что хаотично передвигался по городу, которую озвучила частный детектив, ссылаясь на GPS в машине.

Супруг пропавшей Елены Логуновой опроверг информацию о том, что он «колесил по городу» в день пропажи жены. Об этом Александр Логунов заявил в четверг, 7 октября, в эфире шоу «На самом деле» на Первом канале.

Он полностью опроверг информацию о том, что хаотично передвигался по городу, которую озвучила частный детектив, ссылаясь на GPS в машине.

Логунов заявил, что не был на территории Сысоевского кладбища, улице Стройкова и промышленном предприятии. По словам Александра, 25 июня [день пропажи жены] он ездил в гараж, чтобы отвезти чемоданы, к ТЦ «Полетаевский», чтобы отыскать супругу. Оттуда он отправился домой, а затем в полицию.

В шоу «На самом деле» составили сопоставительную таблицу показаний Александра и данных от частного детектива.

Ранее подробную информацию передвижения супруга пропавшей рязанки рассказали в программе «Прямой эфир».