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Суд продлил арест сбившей насмерть двух детей в Москве Валерии Башкировой
Валерия Башкирова наехала на пешеходов — на нерегулируемом пешеходном переходе шли взрослые с детьми пяти и четырех лет, также в коляске был девятимесячный младенец.

Суд продлил срок содержания под стражей Валерии Башкировой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Девушка будет находиться под стражей до 24 марта 2022 года. Судебное заседание по делу будут рассматривать в общем порядке 21 октября 2021 года.

ДТП случилось в Москве на улице Авиаторов. Валерия Башкирова наехала на пешеходов — на нерегулируемом пешеходном переходе шли взрослые с детьми пяти и четырех лет, также в коляске был девятимесячный младенец. Основной удар пришелся на детей. Двое мальчиков умерли в больнице.