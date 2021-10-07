Суд продлил арест сбившей насмерть двух детей в Москве Валерии Башкировой
Валерия Башкирова наехала на пешеходов — на нерегулируемом пешеходном переходе шли взрослые с детьми пяти и четырех лет, также в коляске был девятимесячный младенец.
Суд продлил срок содержания под стражей Валерии Башкировой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
Девушка будет находиться под стражей до 24 марта 2022 года. Судебное заседание по делу будут рассматривать в общем порядке 21 октября 2021 года.
ДТП случилось в Москве на улице Авиаторов. Валерия Башкирова наехала на пешеходов — на нерегулируемом пешеходном переходе шли взрослые с детьми пяти и четырех лет, также в коляске был девятимесячный младенец. Основной удар пришелся на детей. Двое мальчиков умерли в больнице.