Рязанский суд вынес приговор экстремисту
Мужчина в интернете призывал людей присоединиться к экстремистской деятельности.
В Рязани вынесли приговор экстремисту Об этом
Мужчина в интернете призывал людей присоединиться к экстремистской деятельности. На судебном заседании он признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном.
Суд назначил подсудимому наказание в виде год и восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года с лишением права заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете.