Рязанские ТЦ могут наказать за несоблюдение противоэпидемических мер
Роспотребнадзор проверит крупные торговые центры в Рязани (специалистами возьмут смывы с объектов окружающей среды).
Рязанские ТЦ могут наказать за несоблюдение противоэпидемических мер. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Отметается, что в регионе продолжаются рейды, направленные на противодействие распространению COVID-19. В частности, Роспотребнадзор проверит крупные торговые центры в Рязани (специалистами возьмут смывы с объектов окружающей среды).
«Наличие вируса в смывах будет свидетельствовать о недостаточном проведении хозяйствующим субъектом дезинфекционных мероприятий или их полном отсутствии. К виновным будут применены меры административного воздействия», — говорится в сообщении оперштаба.