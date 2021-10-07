Прямая трансляция презентации Рязанской области в Торгово-промышленной палате России

Рязанская область презентует регион в Торгово-промышленной палате России. Редакция проводит текстовую трансляцию на сайте, видео смотрите в телеграм-канале РЗН.инфо.

Рязанская область презентует регион в Торгово-промышленной палате России. Редакция проводит текстовую трансляцию на сайте, видео смотрите в телеграм-канале РЗН.инфо.

На презентации представят экономический, промышленный и туристический потенциал региона, а также крупные инвестиционные проекты.

На презентации выступят губернатор Рязанской области Николай Любимов, зампреды регионального правительства Светлана Горячкина и Дмитрий Филиппов, министр культуры области Виталий Попов, замруководителя агентства развития производственных систем и компетенций и руководитель регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) Оксана Любимова.

В среду, 6 октября, губернатор области Николай Любимов подписал соглашения с компаниями «Яндекс» и Wildberries, которые разместят свои площадки в индустриальном парке «Рязанский» в Рыбновском районе.

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С минуты на минуту в Торгово-промышленной палате России состоится презентация Рязанской области. Зал, где пройдет пленарное заседание, заполняется.

В холле ТПП открылась выставка достижений Рязанской области. На ней свою продукцию представили Приборный завод, завод «ФОРТ», «Русская кожа» и другие компании, работающие в регионе. Отдельный стенд посвящён проектам Корпорации развития Рязанской области, а в частности, индустриальному (промышленному) парку «Рязанский».

Губернатор Рязанской области Николай Любимов и президент ТПП России Сергей Катынин уже провели встречу. В ней также участвовали гендиректор Корпорации развития Рязанской области Артём Никитин и президент Рязанской ТПП Татьяна Гусева.

Торгово-промышленная палата России считается самым авторитетным обединением предпринимателей страны. Почетно представлять регион на ее площадке.

Началось пленарное заседание. Сначала коротко выступил президент ТПП России Сергей Катырин. «У каждого региона есть своя изюминка», — говорит президент. Напоминает поговорку, про то, что в России три столицы, одна из которых — это Рязань. Говорит, что Рязанская область — это регион с богатейшей историей. «Регион старейший, родина многих замечательных, талантливых людей. Главный потенциал — это люди», — отмечает Катынин и передает слово губернатору области.

Губернатор Николай Любимов говорит об инвестиционной привлекательности региона. Рассказывает о строительстве индустриального парка «Рязанский», что буквально вчера подписал соглашения с Яндексом и Wildberries.

Несмотря на пандемию по итогам 2020-го и в этом году по абсолютному большинству отраслей промышленности, в сельскохозяйственном производстве, строительстве, торговле, туризме, экспорте и в инвестиционных проектах регион вышел в устойчивый плюс.

Любимов рассказывает, что в области делают ставку на дальнейшее совершенствование комфортной бизнес-среды.

«Мы уверены в выбранном пути, и практика подтверждает это. Шаг за шагом мы работаем по снижению возможных рисков инвесторов. Параллельно с этим создаём условия для развития внутреннего предпринимательства. Сильный бизнес — сильный регион. Следуя этой формуле в последние годы были приняты стратегически важные документы, предусматривающие целевые показатели развития промышленности и привлечения инвестиций. И максимально конкретные пути их достижения», — рассказал губернатор.

Он предлагает присутствующим посмотреть краткую презентацию.

На трибуну выходит зампред правительства Рязанской области Светлана Горячкина.

Она подробно рассказывает об инвестпроектах, уже реализующихся в области.

В зале, как в самом начале рассказал президент ТПП, присутствуют потенциальные инвесторы, в том числе зарубежные.

Все выступающие подчеркивают удобное размещение региона. Кстати, основатель Wildberries Татьяна Бакальчук, вчера на подписании соглашения тоже говорила о транспортной доступности Рязани.

Об улучшении жизни на селе, развитии фермерских хозяйств докладывает зампред регионального правительства Дмитрий Филиппов. Он говорит о рекордах, которые ставит область в животноводстве и растениеводстве.

Министр культуры Рязанской области Виталий Попов, опираясь на цифры, рассказывает о туристической привлекательности региона. Больше всего в регион едут туристы из столицы, петербуржцы с недавнего времени также стали активно интересоваться маршрутами Санкт-Петербург-Рязань. Напоминает, что есть кулинарные бренды — калинник и рязанский леденец. Попов перечисляет музеи, которые есть в регионе. Кажется, что все гости после пленарного заседания сразу поедут в Рязань, — настолько увлекательно говорит министр.

Часть своей презентации Виталий Попов посвящает Торговому городку.

Берет слово руководитель регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) Оксана Любимова: «О бережливом производстве многие слышали. Это идеология. Рязанский регион строит свои планы, опираясь на бережливое производство. Эта идеология, построенная на правильном мышлении во всех сферах. При таком подходе человек уважает себя, свой труд, свое время».

Оксана Любимова говорит, что в области создали стратегию «бережливый регион», которая внедряется без серьезных финансовых затрат. Планируют до 2024 года зайти во все организации.

Завершает пленарное выступление руководитель областной ТПП Татьяна Гусева.

Презентация завершена. Присутствующие могут задать вопросы.

Журналистка ТАСС просит оценить работу рязанской ТПП. «А чего их оценивать, пусть работают», — отшутился президент российской ТПП. Напомнил, что есть инфраструктура и ее создавали, чтобы помогать в первую очередь бизнесу. «Оценки достойные», — говорит Катынин.

У Любимова спрашивают про турпоток: Какие цифры ждут в этом году? «Не меньше, чем в 2020», — обещает Любимов. Показатели были бы еще больше, но помешала пандемия. Однако начинаются проекты, которые могут привлечь туристов. В Рязанской области такой проект — это «Тропа Паустовского».

«На какие проекты будут сделаны акценты?», — вопрос губернатору. «Два ведущих блока: поддержка промышленности и развитие индустриального парка «Рязанский».

Катынина спрашивают, что удивляет его в Рязанской области? Президент ТПП отвечает, что неплохо знает регион. Его поразила диверсифицированность экономики. «Меня удивило производство на экспорт. Высокотехнологичная продукция с высокой добавленной стоимостью». И еще Катынина удивили показатели в сельском хозяйстве. «Небольшая территория, а такая отдача».

В конце заседания президент ТПП и губернатор Рязанской области обявили о том, что договорились провести в Рязани межрегиональный инвестиционный форум Торгово-промышленной палаты России.

На нем рассмотрят вопросы повышения инвестиционной привлекательности Рязанской области, развития и поддержки инициатив рязанских бизнес-сообществ, а также обменяются опытом между торгово-промышленными палатами.

Предварительно форум назначен на весну 2022 года.

Пленарное заседание завершено.

Спасибо за внимание!