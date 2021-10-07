Полиция задержала серийного вора велосипедов на окраине Рязани

Велосипеды пропали из домов в Московском районе. Полиция предположила, что к кражам причастен один и тот же человек: пропадали велосипеды, оставленные на ночь в подъезде без какой-либо защиты и транспортные средства, «припаркованные» владельцами с помощью противоугонного тросика.

В Рязани задержали серийного вора, который на окраине города украл семь велосипедов из многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Велосипеды пропали из домов в Московском районе. Полиция предположила, что к кражам причастен один и тот же человек: пропадали велосипеды, оставленные на ночь в подъезде без какой-либо защиты и транспортные средства, «припаркованные» владельцами с помощью противоугонного тросика. Вор перекусывал их бытовым слесарным инструментом.

Полиция выяснила, что к краже причастен 28-летний рязанец, который ранее был судим за кражи велосипедов и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Мужчина скрывался от правоохранителей: он не появлялся дома и перестал общаться с приятелями. Полицейские предположили, что он переехал в соседний регион или устроился на на временную работу на стройку или рынок. Его нашли в Подмосковье на строительстве многоэтажного дома в качестве разнорабочего. Злоумышленника арестовали. Ему грозит до пяти лет лишения свободы по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).